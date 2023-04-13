Трамп осудил Макрона за слова о Китае: "Целует Си Цзиньпина в задницу"

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Экс-руководитель Штатов Дональд Трамп раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона. Причиной послужили его заявления, согласно которым Европа не должна становиться стороной конфликта Вашингтона и Пекина из-за Тайваня.

Как подчеркнул бывший американский президент, сейчас у США нет права голоса. Вместе с этим политик назвал главу Франции своим другом.

"В Китае Макрон целует его (председателя КНР Си Цзиньпина. — Прим. ред.) в задницу ", — сказал Трамп, передаёт Politico.

Ранее в Global Times заявили, что слова руководителя Франции о независимости от США разозли Вашингтон.

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