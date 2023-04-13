Читатели Mirror высмеяли короткую встречу Байдена и Сунака в лобби отеля

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер Великобритании Риши Сунак выглядел как стажёр на короткой встрече с американским президентом Джо Байденом в лобби отеля. Об этом сообщили читатели британского издания Mirror.

Комментаторы поделились, что их рассмешило поведение Сунака. По их мнению, руководству США не нравится британский премьер. Они напомнили, что 12 апреля Байден проявил неуважение к Сунаку на военном аэродроме в Белфасте, отмахнувшись от него после быстрого рукопожатия.

"Все смеются над Сунаком", — подчеркнули пользователи.

Как пояснили читатели, британский политик будто не замечает негативное отношение со стороны западных лидеров, поэтому продолжает "извиваться" вокруг них.

Ранее журналисты Daily Mail раскритиковали Байдена за то, что он отмахнулся от Сунака в аэропорту. По словам обозревателей, многие увидели в таком поведении главы США оскорбительный дипломатический жест.

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