Три сценария развития мировой экономики назвали в Москве

Институт экономики имени Столыпина опубликовал исследование, посвященное возможным сценариям развития мировой экономики до конца десятилетия. В ходе исследования было выявлено три основных сценария развития, которые были названы как "Плохой мир", "Конфронтация" и "Оттепель".
Для определения этих сценариев было учтено множество факторов, таких как валютные союзы, экологические торговые барьеры, культурные сдвиги, войны за ресурсы и развитие медицины, сообщает argimenti.ru.
Авторы исследования и эксперты подчеркивают, что возможно создание гибридных сценариев развития. Например, разделение мира на регионы, которое происходит в настоящее время, может быть частью одного из таких сценариев.
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