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От конфронтации до оттепели: сценарии развития мира до 2030 года

1:38
Мир

Институт экономики имени Столыпина опубликовал исследование, посвященное возможным сценариям развития мировой экономики до конца десятилетия. В ходе исследования было выявлено три основных сценария развития, которые были названы как "Плохой мир", "Конфронтация" и "Оттепель".

От конфронтации до оттепели: сценарии развития мира до 2030 года

Для определения этих сценариев было учтено множество факторов, таких как валютные союзы, экологические торговые барьеры, культурные сдвиги, войны за ресурсы и развитие медицины, сообщает argimenti.ru.

  • Сценарий "Конфронтации" предполагает нарастание конфликтов между странами, что приведет к ухудшению торговли и появлению товарных дефицитов. В этом сценарии уже можно наблюдать процесс сегментации валютных систем из-за отказа от доллара, что заставит небогатые страны прислоняться к какой-то из сильных стран.
  • Сценарий "Оттепели" считается почти невероятным, здесь все страны стремятся к сотрудничеству друг с другом, объединенные идеей развития высоких технологий, искусственного интеллекта и освоения космоса.
  • "Плохой мир" — это текущее застойное состояние, которое было обусловлено пандемией COVID-19. Однако "Плохой мир" не может длиться долго и заставит человечество обратить внимание на другие сценарии развития.

Авторы исследования и эксперты подчеркивают, что возможно создание гибридных сценариев развития. Например, разделение мира на регионы, которое происходит в настоящее время, может быть частью одного из таких сценариев.

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Три сценария развития мировой экономики назвали в Москве
Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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