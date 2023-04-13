Три сценария развития мировой экономики назвали в Москве

От конфронтации до оттепели: сценарии развития мира до 2030 года

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Институт экономики имени Столыпина опубликовал исследование, посвященное возможным сценариям развития мировой экономики до конца десятилетия. В ходе исследования было выявлено три основных сценария развития, которые были названы как "Плохой мир", "Конфронтация" и "Оттепель".

Для определения этих сценариев было учтено множество факторов, таких как валютные союзы, экологические торговые барьеры, культурные сдвиги, войны за ресурсы и развитие медицины, сообщает argimenti.ru.

Сценарий "Конфронтации" предполагает нарастание конфликтов между странами, что приведет к ухудшению торговли и появлению товарных дефицитов. В этом сценарии уже можно наблюдать процесс сегментации валютных систем из-за отказа от доллара, что заставит небогатые страны прислоняться к какой-то из сильных стран.

предполагает нарастание конфликтов между странами, что приведет к ухудшению торговли и появлению товарных дефицитов. В этом сценарии уже можно наблюдать процесс сегментации валютных систем из-за отказа от доллара, что заставит небогатые страны прислоняться к какой-то из сильных стран. Сценарий "Оттепели" считается почти невероятным, здесь все страны стремятся к сотрудничеству друг с другом, объединенные идеей развития высоких технологий, искусственного интеллекта и освоения космоса.

считается почти невероятным, здесь все страны стремятся к сотрудничеству друг с другом, объединенные идеей развития высоких технологий, искусственного интеллекта и освоения космоса. "Плохой мир" — это текущее застойное состояние, которое было обусловлено пандемией COVID-19. Однако "Плохой мир" не может длиться долго и заставит человечество обратить внимание на другие сценарии развития.

Авторы исследования и эксперты подчеркивают, что возможно создание гибридных сценариев развития. Например, разделение мира на регионы, которое происходит в настоящее время, может быть частью одного из таких сценариев.

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