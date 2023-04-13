Швейцарские банки предупреждают о закрытиях счетов граждан РФ, продолжающих платить налоги в бюджет своего государства. Информационный портал РБК пишет об этом, ссылаясь на собственный источник из банковского сектора Швейцарии.
Официальный представитель Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов сообщил о том, что к ним обратились уже 10 клиентов, которым неофициально позвонили сотрудники ряда банков с соответствующими уведомлениями. Действия банковских организаций носят пока выборочный характер, отметил эксперт. Кудинов акцентировал внимание на том, что они незаконны и будут обжалованы, если клиентов предупредят официально в письменном виде.
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