РБК: швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян

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Швейцарские банки предупреждают о закрытиях счетов граждан РФ, продолжающих платить налоги в бюджет своего государства. Информационный портал РБК пишет об этом, ссылаясь на собственный источник из банковского сектора Швейцарии.

Официальный представитель Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов сообщил о том, что к ним обратились уже 10 клиентов, которым неофициально позвонили сотрудники ряда банков с соответствующими уведомлениями. Действия банковских организаций носят пока выборочный характер, отметил эксперт. Кудинов акцентировал внимание на том, что они незаконны и будут обжалованы, если клиентов предупредят официально в письменном виде.