Exxpress: немецкие налогоплательщики пришли в ужас от огромных трат Бербок на визажиста

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вместе со своим ведомством в 2022 году потратила на услуги косметологов свыше 100 тысяч евро. Такой информацией поделилось издание Exxpress, ссылающееся на Союз налогоплательщиков ФРГ.

"Зеленые лидируют по расходам на внешний вид. Министерство иностранных дел под руководством Анналены Бербок, например, потратило 137 тысяч евро на визажиста", — сказано в материале.

Авторы указали, что расходы правительства Германии, касающиеся сохранения надлежащего внешнего вида, увеличились за год на 80%.

Обозреватели отметили, что немецкое правительство тратит очень значительные суммы из налогов для поддержания "хорошего внешнего вида". Авторы заметили, что только на услуги фотографов правительство канцлера Олафа Шольца потратило свыше 1,2 миллиона евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.