Депутат Верховной Рады возмутилась гастролями "подруги Симоньян" по Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинских парламентариев возмутила возможность граждан России спокойно передвигаться и работать на территории Незалежной.

"Русским нечего шастать по Украине. Что здесь делает российская пропагандистка Евгения Альбац, которая не просто подружка Симоньян, а оправдывала (боевые действия. — Прим. ред.) на Украине?" — заявила депутат Верховный Рады Украины Ирина Геращенко.

Она уверена, что "хороших русских" не бывает, а потому украинские телеканалы должны отказаться от показа телесериала "Сваты" с российскими артистами, многие из которых поддерживают проведение спецоперации.

В результате бурного обсуждения парламент Украины принял законопроект, прекращающий действие соглашения с Россией об упрощённом порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов.

Ранее представитель украинских властей пообещал "искореняться всё российское" после захвата полуострова Крым и Донбасса ВСУ.

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