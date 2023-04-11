Украинских парламентариев возмутила возможность граждан России спокойно передвигаться и работать на территории Незалежной.
"Русским нечего шастать по Украине. Что здесь делает российская пропагандистка Евгения Альбац, которая не просто подружка Симоньян, а оправдывала (боевые действия. — Прим. ред.) на Украине?" — заявила депутат Верховный Рады Украины Ирина Геращенко.
Она уверена, что "хороших русских" не бывает, а потому украинские телеканалы должны отказаться от показа телесериала "Сваты" с российскими артистами, многие из которых поддерживают проведение спецоперации.
В результате бурного обсуждения парламент Украины принял законопроект, прекращающий действие соглашения с Россией об упрощённом порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов.
Ранее представитель украинских властей пообещал "искореняться всё российское" после захвата полуострова Крым и Донбасса ВСУ.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.