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Washington Post: Египет хотел тайно отправить Москве 40 тысяч ракет

0:47
Мир

Египет намеревался предоставить тайно российской стороне более 40 тысяч ракет, заявили американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые попали в Сеть.

Washington Post: Египет хотел тайно отправить Москве 40 тысяч ракет

Так, согласно информации, кроме ракет, Египет якобы обещал предоставить порох и артиллерийские снаряды.

"Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси недавно приказал подчинённым изготовить до 40 тысяч ракет, чтобы тайно отправить их России", — пишет Washington Post.

Какие конкретно ракеты Египет якобы собирался передать России, не уточняется. Как подчёркивают авторы, чтобы не испортить отношения с Западом, страна намеревалась "провернуть тайно" поставки.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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