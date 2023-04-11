Washington Post: Египет хотел тайно отправить Москве 40 тысяч ракет

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Египет намеревался предоставить тайно российской стороне более 40 тысяч ракет, заявили американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые попали в Сеть.

Так, согласно информации, кроме ракет, Египет якобы обещал предоставить порох и артиллерийские снаряды.

"Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси недавно приказал подчинённым изготовить до 40 тысяч ракет, чтобы тайно отправить их России", — пишет Washington Post.

Какие конкретно ракеты Египет якобы собирался передать России, не уточняется. Как подчёркивают авторы, чтобы не испортить отношения с Западом, страна намеревалась "провернуть тайно" поставки.

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