Колташов: Китай понимает, что Макрон лишь лицемер

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Китай раскусил лицемерную политику президента Франции Эммануэля Макрона ещё во время его визита в Москву и встречи с лидером России Владимиром Путиным, заявил политолог, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Как подчеркнул политолог, председатель КНР Си Цзиньпин не воспринял Макрона всерьёз после его лицемерия в Москве.

"Макрон просто лицемерит и говорит слова, которые забывает через минуту. Си Цзиньпин прекрасно понял Макрона, как политика, — пояснил Колташов "ПолитРоссии". — Он пытался играть в посредника между Россией, Евросоюзом и США. Прилетел в Москву встречаться с Владимиром Путиным накануне спецоперации и всячески делал вид, что он великий миротворец".

То же самое Макрон "проделал" и в Китае, однако, дипломатический корпус КНР не воспринял французского президента всерьёз, как и его обещания "урегулирования" украинского конфликта, резюмировал эксперт.

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