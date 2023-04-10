Устроив подрыв "Северных потоков", Вашингтон намеревался шантажировать Москву для того, чтобы помешать ей начать спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал американский аналитик Сеймур Херш.
В беседе с изданием Tichys Einblick Херш заявил, что соответствующее требование было сформулировано Белым домом накануне наступления 2021 года, во время Рождества. Вашингтон хотел найти какой-то козырь, который мог бы стать для России "угрозой или приманкой" для использования в качестве убедительного довода и помешать планам России по Украине.
"Идея заключалась в том, чтобы сказать президенту РФ Владимиру Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"", — сказал Херш.
По мнению журналиста, Вашингтон надеялся заставить Россию ничего не менять на Украине.
Однако, как подчеркнул Херш, США в принципе не способны убеждать, и видят во всех либо своих союзников, либо врагов, всегда действуя по формуле: "будьте с нами, или окажетесь против нас".
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