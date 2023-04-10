Журналист Херш сообщил о планах США шантажировать Россию при помощи подрыва "Северных потоков"

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Устроив подрыв "Северных потоков", Вашингтон намеревался шантажировать Москву для того, чтобы помешать ей начать спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал американский аналитик Сеймур Херш.

В беседе с изданием Tichys Einblick Херш заявил, что соответствующее требование было сформулировано Белым домом накануне наступления 2021 года, во время Рождества. Вашингтон хотел найти какой-то козырь, который мог бы стать для России "угрозой или приманкой" для использования в качестве убедительного довода и помешать планам России по Украине.

"Идея заключалась в том, чтобы сказать президенту РФ Владимиру Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"", — сказал Херш.

По мнению журналиста, Вашингтон надеялся заставить Россию ничего не менять на Украине.

Однако, как подчеркнул Херш, США в принципе не способны убеждать, и видят во всех либо своих союзников, либо врагов, всегда действуя по формуле: "будьте с нами, или окажетесь против нас".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.