Читатели Le Figaro высмеяли идею Макрона о стратегической автономии Европы

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон, призывающий Европу к стратегической автономии, живёт в мире иллюзий. Такое мнение выразили читатели газеты Le Figaro.

По их словам, во главе Европы стоит Германия, которая подчиняется Вашингтону. Они считают, что Макрон "отрицает реальность", размышляя о возможной автономии ЕС. Читатели порекомендовали руководителю Франции заняться внутренними проблемами государства.

"Макрон или любой другой французский лидер будет подчиняться приказам американского сюзерена", — отметил один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие подписчики. Французы сочли странными заявления Макрона о стратегической автономии, ведь в последнее время Евросоюз стал ещё больше поддерживать глобалистов из США.

Ранее политик Флориан Филиппо назвал президента Франции "послушным пуделем" Вашингтона, которого часто публично унижают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.