Французский политик Филиппо: "США официально и публично унизили своего пуделя Макрона"

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Президент Франции Эммануэль Макрон является "послушным пуделем" Вашингтона, и сейчас США его "публично унизили", заявил французский политик Флориан Филиппо.

Таким образом он отреагировал на заявление Белого дома, в котором Париж раскритиковали за излишнее насилие в отношении демонстрантов, протестующих против пенсионной реформы во Франции.

"Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но только что они его официально и публично унизили", — написал Филиппо на своей странице в Twitter*.

Ранее французский лидер поддержал изменения в законодательстве страны, отказавшись прислушиваться к мнению протестующих граждан, назвав их "толпой без легитимности".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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