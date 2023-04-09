19Fortyfive: Пентагон не в силах помочь ВСУ удержать территории

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ВСУ не удастся удержать те районы страны, которые они сейчас обороняют, поскольку у них для этого не хватит западной тяжёлой техники. Как бы Пентагон не старался, мощностей американской военной промышленности недостаточно для формирования "бронетанкового кулака" для украинской армии.

Таким мнением поделился военный эксперт Крис Осборн в материале для издания 19Fortyfive.

"Удержание территорий без большого количества тяжелой бронетехники, вероятно, будет трудной задачей", — написал Осборн.

Невзирая на все старания, предпринимаемые Пентагоном для наращивания поставок военной техники и оборудования Киеву, он не в состоянии закрыть дефицит танков у ВСУ, которые стали бы основой для успешного продвижения ВСУ.

США требуется не меньше нескольких лет для того, чтобы нарастить необходимые для этой цели объёмы производства танков Abrams.

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