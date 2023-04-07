Соглашение о сотрудничестве Украины и Сирии разорвано в одностороннем порядке по инициативе Киева

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Подписанный 20 лет назад документ о сотрудничестве между Украиной и Сирией в таможенной сфере разорван в одностороннем порядке. Это произошло по инициативе Киева.

Межправительственное соглашение между Украиной и Сирией, регулирующее сотрудничество в таможенной сфере, было разорвано в одностороннем порядке решением кабинета министров Украины на заседании 7 апреля. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в таможенных делах", — написал Мельничук.

В конце марта 2023 Украина также в одностороннем порядке решила разорвать соглашение с Сирией о техническом, экономическом и торговом сотрудничестве.

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