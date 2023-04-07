NYT: США давали Украине цели для убийства российских генералов

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Соединённые Штаты давали Украине цели для ударов, в том числе для убийства российских генералов. Об этом пишет New York Times.

Информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях США предоставляли Киеву на протяжении всех военных действий. Оперативная разведка позволила украинцам нацеливаться на российские войска, убивать высокопоставленных генералов и вынуждать перебрасывать боеприпасы дальше от линии фронта, пишет газета.

Сами украинские официальные лица при этом не решались делиться своими планами со Штатами, опасаясь утечек, добавил автор статьи.

Издание также опасается, что утечка секретных документов по подготовке США к наступлению бригад ВСУ, которая произошла из Пентагона, ещё больше ослабит обмен разведдаными между Киевом и Вашингтоном.

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