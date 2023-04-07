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Тьерри Валет: французы всё меньше одобряют помощь ВСУ из-за экономического кризиса

1:00
Мир

Граждане Франции на фоне серьёзного экономического кризиса стали активно выступать против предоставления военной и финансовой помощи Украине. Об этом сообщил основатель ассоциации "Граждане в жёлтых жилетах" Терри-Поль Валет.

Тьерри Валет: французы всё меньше одобряют помощь ВСУ из-за экономического кризиса

По его словам, в начале российской спецоперации французы активно поддерживали украинских беженцев, однако через год сами оказались в тяжёлом положении.

"И люди во Франции больше не понимают, почему мы отдаём столько миллионов евро Украине", — отметил Валет в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в его стране сильно подорожали продукты повседневного спроса. Как пояснил руководитель ассоциации, поддержка Киева вызывает всё больше неодобрения со стороны французов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин должен оказать воздействие на Россию и заставить её завершить спецоперацию на Украине.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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