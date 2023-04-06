Урсула фон дер Ляйен встретилась 6 апреля с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине. На встрече одной из основных тем стала ситуация на Украине.
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС становится всё более бдительным относительно своих интересов и зависимости от Китая. В настоящий момент уровень торговли блока с Китаем достигает оборота в 2,3 миллиарда евро в сутки.
По словам главы Еврокомиссии, Китай должен способствовать продвижению справедливого мира на Украине и ЕС будет этого ожидать. Также в Европе надеются, что Китай не станет прямо или косвенно поставлять России какие-либо вооружения.
Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Си Цзиньпин готов поговорить с президентом Зеленским, но это произойдёт в тот момент, когда условия и время будут подходящие. Ещё в конце марта украинский президент выразил готовность принять в Киеве Си Цзиньпина, а китайский лидер вначале хотел бы пообщаться по телефону.
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