Урсула фон дер Ляйен: ЕС ожидает от Китая продвижения справедливого мира на Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Урсула фон дер Ляйен встретилась 6 апреля с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине. На встрече одной из основных тем стала ситуация на Украине.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС становится всё более бдительным относительно своих интересов и зависимости от Китая. В настоящий момент уровень торговли блока с Китаем достигает оборота в 2,3 миллиарда евро в сутки.

По словам главы Еврокомиссии, Китай должен способствовать продвижению справедливого мира на Украине и ЕС будет этого ожидать. Также в Европе надеются, что Китай не станет прямо или косвенно поставлять России какие-либо вооружения.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Си Цзиньпин готов поговорить с президентом Зеленским, но это произойдёт в тот момент, когда условия и время будут подходящие. Ещё в конце марта украинский президент выразил готовность принять в Киеве Си Цзиньпина, а китайский лидер вначале хотел бы пообщаться по телефону.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.