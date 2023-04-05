Евродепутат Уоллес: ЕС разжигает конфликт на Украине, но просит Китай его завершить

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Евродепутат Мик Уоллес назвал лицемерными требования Европейского союза к руководству КНР по украинскому вопросу.

По его словам, Европа провоцирует эскалацию конфликта на Украине, однако предлагает Китаю поспособствовать его мирному завершению. Он напомнил, что европейские политики не прилагают никаких усилий для урегулирования кризисной ситуации.

Как подчеркнул Уоллес, Китай в отличие от ЕС действительно сохраняет нейтральную позицию и не поставляет военную технику ни Украине, ни России.

"Евросоюз разжигает конфликт, накачивая Украину оружием и помогая продолжать бои", — указал евродепутат в Twitter*.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовят визит к председателю КНР Си Цзиньпину. По предварительным данным, они намерены заставить китайского лидера стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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