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Bloomberg: для перестройки Украины необходимо одолеть коррупцию и местных олигархов

1:37
Мир

Для полноценного восстановления Украины после завершения конфликта требуется коренная перестройка её экономики. Оттуда необходимо удалить олигархов.

Bloomberg: для перестройки Украины необходимо одолеть коррупцию и местных олигархов

В сериале "Слуга народа" 2015 года, который помог Владимиру Зеленскому совершить скачок из комиков в президенты страны, демонстрировались олигархи, торговавшиеся между собой за контроль над Украиной. Однако восемь лет спустя положение изменилось. Главная звезда этого сериала уже является реальным, а не киношным лидером Украины, обладающим чрезвычайными полномочиями и руководящим военным противостоянием с Россией. А олигархи потеряли свои активы и политическое влияние, как пишет Bloomberg.

Унижение людей, так долго олицетворявших повсеместную украинскую коррупцию и "захвативших государство", как однажды их описывал Международный валютный фонд, происходит в критический момент истории страны. Украина цепляется за финансовый спасательный круг из десятков миллиардов долларов помощи от США и Евросоюза. Но их потребуется значительно больше для послевоенного восстановления. Если тотальное взяточничество не будет искоренено, процесс восстановления окажется под угрозой.

Олигархи являются не только основным компонентом ядовитого коктейля из коррупции и политики, но и главным препятствием роста с момента обретения Украиной независимости от СССР. Это чисто советская клептократия, и их власть не должна возродиться в новой стране.

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Как победить олигархов на Украине?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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