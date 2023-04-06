Песков: заявление Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей требует разъяснений

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Киев разъяснить информацию об отсутствии границ между Украиной и Польшей.

По его словам, пока не совсем понятно, что именно имел в виду украинский президент Владимир Зеленский, выступая с соответствующим заявлением. Пресс-секретарь президента РФ допустил, что Киев анонсировал дальнейшее поглощение Украины со стороны Варшавы или же переход страны на польский язык.

"Наверное, нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять план", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее Зеленский сообщил, что в скором времени между Украиной и Польшей не будет ни исторических, ни экономических, ни политических границ. Как пояснил политолог Анатолий Гагарин, киевский режим может предложить Польше западные регионы Украины в качестве бонуса за помощь.

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