В скором времени границ между Польшей и Украиной не будет. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако для этого сначала нужно одержать победу в конфликте с Россией, отметил он.
По его словам, Киеву осталось совсем немного "пройти бок о бок" с Варшавой, чтобы между народами не было никаких границ.
"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и, что очень важно, исторических", — заявил Зеленский в рамках своего визита в Польшу.
Ранее политолог Анатолий Гагарин допустил, что президент Украины отдаст Польше западные регионы страны ради получения необходимой поддержки.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.