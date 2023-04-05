Зеленский: между Украиной и Польшей не будет границ после победы Киева

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В скором времени границ между Польшей и Украиной не будет. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако для этого сначала нужно одержать победу в конфликте с Россией, отметил он.

По его словам, Киеву осталось совсем немного "пройти бок о бок" с Варшавой, чтобы между народами не было никаких границ.

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и, что очень важно, исторических", — заявил Зеленский в рамках своего визита в Польшу.

Ранее политолог Анатолий Гагарин допустил, что президент Украины отдаст Польше западные регионы страны ради получения необходимой поддержки.

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