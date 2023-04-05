Forbes: Россия серьёзно навредила США снизив производство нефти

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Аналитик Forbes уверен, что Россия серьёзно навредила США решением снизить производство нефти.

Согласно статье Forbes, в прошлое воскресенье Россия и члены ОПЕК приняли решение снизить производство нефти на более чем 1 миллион баррелей в день. Аналитик западных СМИ Ариэль Коэн утверждает, что это решение приведёт к серьёзным экономическим последствиям для США, которые дадут России повод для злорадства.

Коэн пишет, что США сильно зависят от нефтяной индустрии и экспорта нефти, поэтому сокращение производства нефти со стороны России и ОПЕК может привести к снижению спроса на американскую нефть и, следовательно, к уменьшению доходов США.

Таким образом, решение России и ОПЕК может оказаться выгодным для России и её партнеров, но негативно повлиять на экономику США. В Штатах беспокоятся, что манёвр ОПЕК приведёт к резкому росту цен на топливо уже этим летом. Коэн считает, что происходящее отлично демонстрирует уязвимость США перед иностранными производителями нефти.

"Если последнее сокращение производства ускорит рецессию и затянет петлю на экономическом росте, это будет иметь серьезные политические последствия для США, которые вступают в сезон президентских выборов, намеченных на 2024 год", — считает обозреватель Forbes.

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