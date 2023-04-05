Глава МО Украины Резников заявил о возможном окончании конфликта с Россией в 2023 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский конфликт может закончиться уже в 2023 году, заявил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников. Однако, по его мнению, Киев не будет соглашаться на мирные переговоры с Москвой.

"Украинский народ на это не пойдёт, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, никто не будет договариваться. Все наши партнёры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы", — цитирует слова Резникова Telegram-канал "Политика страны".

Также министр прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела про единственный шанс Украины на контрнаступление и отметил, что чешский политик решил продумать "самый плохой вариант" развития событий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.