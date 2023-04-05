Рогов: заявления киевских властей о готовящейся эвакуации в Запорожье — ложные вбросы

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Сообщения украинских спецслужб о том, что население Запорожской области якобы будет эвакуировано — не более, чем ложный вброс. Об этом сообщил лидер регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов подчеркнул, что киевские власти паникуют и "беснуются", отсюда и сообщения о подготовке к "эвакуации" местных жителей, которые не имеют ничего общего с реальностью.

"Украинские спецслужбы продолжают бесноваться, пытаясь посеять панику среди населения ложными вбросами в различных соцсетях о якобы готовящейся эвакуации населения. Ничего подобного не было и нет. Россия в силах защитить свои территории и своих граждан", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Член главного совета администрации региона добавил, что, в отличие от того, о чём сообщают украинские власти, оборона Запорожья становится только сильнее.

Рогов напомнил, что жители Запорожья находятся на своей исторической родине и никогда её не покинут.

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