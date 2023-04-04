The Sun: в НАТО получили мрачное послание от России за день до расширения альянса

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Североатлантический альянс получил от России мрачное послание за день до очередного расширения НАТО, сообщает британское издание The Sun.

Во вторник Финляндия официально стала полноправным членом альянса. Произошло это спустя почти 12 месяцев после того, как это государство подало заявку на вступление. Подало вместе со Швецией и в Хельсинки заверяли, что и вступать в НАТО будут вместе.

Однако Турция отказывается ратифицировать заявку Швеции. По мнению Анкары, Стокгольм не идёт навстречу в вопросе противодействия терроризму. В Швеции проживает много курдских активистов, на выдаче которых настаивает Турция.

Так что Финляндия вступила в НАТО в одиночестве, несмотря на прежние заверения. Это государство имеет общую границу с Россией протяжённостью 1300 километров.

В статье The Sun отмечается, что за день до вступления Финляндии в НАТО заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Российская Федерация будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлениях.

"Мрачное послание Кремля является прямым ответом на историческое вступление Финляндии в Организацию Североатлантического договора во вторник", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

По словам Грушко, если на территории Финляндии появятся военные силы и средства других членов военного блока, Россия примет дополнительные шаги для надёжного обеспечения военной безопасности.

Заметим, что в том же духе ранее высказывались и другие высокопоставленные российские чиновники и политики. То есть сюрпризом заявление Грушко явно не стало. Ну разве что для журналистов The Sun, которые вдруг обнаружили интервью замглавы МИД РФ, в котором он об этом говорит.

И отметим, реакция России вполне закономерная. Теперь наша страна граничит с ещё одним государством, которое входит во враждебный военно-политический блок. Так что трудно было бы ожидать каких-то других высказываний из Москвы.

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