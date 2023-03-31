Санду ответила на слова Лаврова о русских в Приднестровье: не ваша забота

0:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Молдавии Майя Санду заявила сегодня, что Россия должна заботиться о своих гражданах в своей стране, а не в чужой. Об этом пишет портал EADaily.

Издание отмечает, что так Санду ответила на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что за проживающих в Приднестровском регионе соотечественников, которых около 250 тысяч, Москва несёт ответственность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.