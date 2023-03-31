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Санду ответила на слова Лаврова о русских в Приднестровье: не ваша забота

0:26
Мир

Президент Молдавии Майя Санду заявила сегодня, что Россия должна заботиться о своих гражданах в своей стране, а не в чужой. Об этом пишет портал EADaily.

Санду ответила на слова Лаврова о русских в Приднестровье: не ваша забота

Издание отмечает, что так Санду ответила на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что за проживающих в Приднестровском регионе соотечественников, которых около 250 тысяч, Москва несёт ответственность.

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Ну вот и всё, Санду доигралась! Молдова может не пережить 2023 год
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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