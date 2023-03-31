Вассерман: если Венгрия введёт войска на Украину, Россия будет договариваться

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Формально мобилизационный ресурс Украины ещё не исчерпан. А фактически пользоваться им чем дальше, тем сложнее. Так прокомментировал в беседе с Pravda.Ru заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС готовы начать обсуждение ввода миротворческих сил на Украину, депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

"Грубо говоря, люди не проявляют желание ни воевать, ни учиться военному делу. Более того, они действительно разбегаются с Украины во все стороны одновременно. И мне представляется, что действительно боевые действия наличными ресурсами крайне затруднительны. А смогут ли по требованию Зеленского вернуть назад всех сбежавших, не говоря уже о том, чтобы официально послать на Украину свои вооружённые силы, и тем самым подставить их под боевые действия. Мне и то, и другое представляется маловероятным", - заявил собеседник издания.

Он отметил, что люди из западных стран уже присутствуют на Украине, но пока в таких форматах, что правительствам за их гибель можно не отвечать.

"Что будет дальше, посмотрим. Я, во всяком случае, очень надеюсь, что та же Венгрия, если введёт свои войска, то только в Подкарпатскую Русь, которая значительную часть своей истории пребывала в составе Венгрии, и там не только очень много венгров, но и русское большинство местного населения сумело найти общий с венграми формат существования. А дальше мы уже будем договариваться с Венгрией, каким образом мы обеспечим защиту интересов и венгерского меньшинства, и русского большинства жителей этого региона", - заключил эксперт.

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