Песков: возможное обсуждение отправки миротворцев ЕС на Украину чрезвычайно опасно

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасной темой возможные переговоры о переброске войск ЕС миротворческого типа на Украину.

По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан сделал очень важное заявление о планах Евросоюза, на которое Москва уже обратила внимание. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что миротворческие силы разрешено задействовать лишь с согласия двух сторон конфликта.

"Если речь идёт уже о каких-то серьёзных переговорах, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее Орбан сообщил, что европейские лидеры близки к обсуждению отправки войск миротворческого типа на Украину, хотя раньше в ЕС всегда избегали дискуссий на эту тему.

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