Политик из США Барака: своим решением об Артёмовске Зеленский показал, что Пентагон и западные СМИ лгут

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

То, что украинский лидер Владимир Зеленский принял решение биться за Артёмовск до последнего, наглядно показывает, что заявления главы Пентагона Ллойда Остина и западных СМИ про отсутствие у этого города стратегического значения не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом сообщил американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

"Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут (Артёмовск) не представляет существенной стратегической ценности, однако актер-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его", — написал Барака в своём Twitter*.

Ранее Остин утверждал, что Артёмовск не обладает стратегическим значением для Киева, его роль в СВО скорее символична. Вместе с тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с самого начала настаивал на продолжении обороны Артёмовска.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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