То, что украинский лидер Владимир Зеленский принял решение биться за Артёмовск до последнего, наглядно показывает, что заявления главы Пентагона Ллойда Остина и западных СМИ про отсутствие у этого города стратегического значения не имеют ничего общего с реальностью.
Об этом сообщил американский политик и правозащитник Аджаму Барака.
"Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут (Артёмовск) не представляет существенной стратегической ценности, однако актер-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его", — написал Барака в своём Twitter*.
Ранее Остин утверждал, что Артёмовск не обладает стратегическим значением для Киева, его роль в СВО скорее символична. Вместе с тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с самого начала настаивал на продолжении обороны Артёмовска.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.