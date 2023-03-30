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Эрдоган заявил о возможном визите Владимира Путина в Турцию 27 апреля

0:50
Мир

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что российский президент Владимир Путин посетит его страну 27 апреля.

Эрдоган заявил о возможном визите Владимира Путина в Турцию 27 апреля

По его словам, в этот день планируется завести ядерное топливо на атомную электростанцию "Аккую", расположенную в городе Мерсин. При этом он добавил, что Путин также может поучаствовать в мероприятии дистанционно.

"Возможно, 27 апреля господин Путин приедет или мы вместе подключимся с помощью онлайн-системы и, надеюсь, сделаем первый шаг", — отметил Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

АЭС "Аккую" возводится с 2018 года по российскому проекту на средиземноморском побережье Турции. Москва участвует в содержании объектов электростанции.

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Эпоха Эрдогана может кончиться в 2023 году
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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