Эрдоган заявил о возможном визите Владимира Путина в Турцию 27 апреля

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что российский президент Владимир Путин посетит его страну 27 апреля.

По его словам, в этот день планируется завести ядерное топливо на атомную электростанцию "Аккую", расположенную в городе Мерсин. При этом он добавил, что Путин также может поучаствовать в мероприятии дистанционно.

"Возможно, 27 апреля господин Путин приедет или мы вместе подключимся с помощью онлайн-системы и, надеюсь, сделаем первый шаг", — отметил Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

АЭС "Аккую" возводится с 2018 года по российскому проекту на средиземноморском побережье Турции. Москва участвует в содержании объектов электростанции.

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