Bloomberg: Путин спас Эрдогана в преддверии президентских выборов

Глава РФ Владимир Путин спас турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентских выборов, оказав ему поддержку в этот критически важный момент, пишет Bloomberg.

По информации издания, до всеобщего голосования в Турции осталось меньше года. В материале сказано, что Эрдоган должен улучшить экономическую ситуацию в своей стране для победы на выборах.

Автор статьи подчеркнул: договорённости, связанные с оплатой российского газа рублями, позволят стабилизировать курс лиры и предотвратить рост цен.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что золотовалютные резервы Турции увеличились после того, как российский "Росатом" перевёл деньги своей турецкой "дочке" для возведения атомной электростанции на побережье Средиземного моря.

"Эрдоган желает углубить экономические связи с РФ, при этом избегая полного разрыва с традиционными союзниками по Североатлантическому альянсу", — заключил автор.