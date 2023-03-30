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Саудовская Аравия вступает в ШОС в статусе партнера

1:44
Мир

На заседании кабинета министров Саудовской Аравии, которое прошло под председательством короля Салмана бин Абдулазиза, было одобрено решение присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. Это укрепит связи Эр-Рияда на востоке и позволит стране отойти от интересов США.

Саудовская Аравия вступает в ШОС в статусе партнера

Согласно сообщению государственного агентства Саудовской Аравии, кабинет министров утвердил меморандум, предоставляющий Эр-Рияду статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ШОС является политическим, торговым и экономическим союзом, включающим в себя Китай, Россию, Индию, Пакистан и еще четыре страны Центральной Азии в качестве полноправных членов.

ШОС также имеет четыре государства-наблюдателя, включая Иран, и девять партнеров по диалогу, включая Саудовскую Аравию, Катар и Турцию. Генеральным секретарем организации является Чжан Мин из Китая, а штаб-квартира находится в Пекине.

Присоединение к ШОС позволит Саудовской Аравии продвинуть свои интересы на восток и снизить зависимость от США. Кроме того, Пекин испытывает свое влияние на Ближнем Востоке и стремится нанести удар по влиянию США в этом регионе. В начале марта 2023 года Китай выступил посредником в соглашении между Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств в странах друг друга.

Саудовская Аравия является близким союзником России в политике добычи сырой нефти в рамках коалиции ОПЕК+.

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США — предатель. Такова жёсткая позиция Саудовской Аравии
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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