Саудовская Аравия может стать частью нового стратегического альянса с Россией и Китаем

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Саудовская Аравия прочно попала в орбиту интересов Китая и России. И само королевство находится на пути к новому стратегическому альянсу.

У наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана есть план. Он хочет представить государству новую внешнюю политику, позволяющую укрепить стратегическое положение в нестабильном международном контексте. Лидер страны корректирует свой новый дипломатический подход с прицелом на то, чтобы дистанцироваться от традиционного союзника королевского дома Соединённых Штатов и укрепить тройственный союз с Россией и Китаем.

Неожиданное дипломатическое сближение с Ираном, достигнутое в Пекине при посредничестве китайских дипломатов, выявило обновлённый прагматизм наследного принца, которого критиковали за ошибочные решения вроде бесконечной войны с хуситами в Йемене, агрессивной блокады соседнего Катара и ожесточённого соперничества с Ираном. Теперь Саудовская Аравия стремится закрыть эту последнюю главу, чтобы ослабить напряжённость в Персидском заливе и сосредоточить внимание на главной цели — диверсификации экономики и уменьшения зависимости от нефтяных доходов, как пишет Atalayar.

Открытие дипломатических каналов с Ираном при содействии Китая и обязательства Исламской республики убедить хусистов сохранить перемирие показали, что эта стратегия может быть успешной. Некоторые наблюдатели утверждают, что вновь обретённая близость с Пекином и Москвой на самом деле направлена на укрепление военной поддержки Вашингтона. Но любой сценарий подходит для Мухаммеда бин Салмана, поскольку он стремится воплотить свои амбициозные экономические планы в отношении королевства.

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