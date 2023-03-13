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Global Village: российское дизельное топливо переправляется в Саудовскую Аравию

1:41
Экономика

Саудовская Аравия стала новым рынком поставок дизельного топлива из России. Москва использует для этого перевалку с корабля на корабль.

Global Village: российское дизельное топливо переправляется в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия увеличила импорт российского дизельного топлива, как с помощью прямых поставок, так и за счёт перевалок с судна на судно. В прошлом месяце в портах Рас-Таннура и Джидда выгрузили первые партии российского топлива общим объёмом 190 тысяч тонн, как сообщает Global Village.

Россия начала экспорт дизельного топлива своему союзнику по ОПЕК+ после того, как 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС и G7 на морской импорт российских нефтепродуктов. Два груза общим объёмом 99 тысяч тонн дизельного топлива были загружены в порту Приморск на Балтийском море и перегружены с судна на судно на другие танкеры, направляющиеся в порт Рас-Таннура в Саудовской Аравии.

По данным СМИ, из российского порта Туапсе отплыл ещё один груз с 30 тысячами тонн дизельного топлива. Отправитель также использовал погрузку с судна на судно возле греческого порта Каламата, и уже другой танкер уже разгружал его в порту Джизан в Саудовской Аравии. Это тактика помогает сократить дорогостоящие маршруты для танкеров, идущих в Африку, Азию и другие пункты назначения. В условиях потолка цен на российское топливо Москва успешно диверсифицирует свои поставки, при этом Китай, Индия, Турция и другие страны увеличивают закупки нефти и нефтепродуктов.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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