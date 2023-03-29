Секретарь СНБО Данилов: ВСУ получат беспилотники, способные летать более чем на 3000 км

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На вооружении армии Украины появятся беспилотники, которые смогут преодолевать расстояние в 3000 км и больше. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Чиновник уточнил, что речь идёт о разных моделях беспилотников, количество которых будет исчисляться тысячами.

"Украинский рой" — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", — написал Данилов в Twitter*.

При этом Данилов не посчитал нужным рассказать, кто именно передаст Киеву такое количество дронов.

Ранее стало известно, что Пентагон принял решение не передавать Киеву свои беспилотники из страха, что они будут сбиты российскими системами ПВО.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

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