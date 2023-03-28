Политолог Корнилов: России не стоит рассчитывать на компенсацию за подрыв "Северных потоков"

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Политолог Владимир Корнилов оценил шансы России получить компенсацию от США и их союзников за подрыв "Северных потоков".

Эксперт считает, что компенсации за теракт на "Северных потоках" России ждать сейчас нет смысла. Он напомнил, что все российские активы на Западе заморожены, и даже если заказчик и исполнитель подрыва на газопроводах будут названы, Запад точно не собирается ничего передавать Москве и ближайшие годы.

Политолог напомнил, что фактически международное расследование по "Северным потокам", по сути, не ведётся.

"Никакого международного расследования нет. Все прекрасно понимают, кто взорвал "Северные потоки". Все прекрасно понимают, почему именно в этой связи никто не будет всерьез расследовать этот теракт. Ведь тогда придется выходить на заказчика и исполнителя. А кто на Западе захочет ругаться с Соединенными Штатами?" - задал риторический вопрос Корнилов в беседе с Народными новостями.

Однако российская сторона уже много раз заявляла, что будет настаивать на независимом международном расследовании, в котором сможет принять участие.

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