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Newsweek: Путина "заставят замолчать" еще до того, как он сможет предстать перед судом в Гааге

1:53
Мир

Российская элита "заставит замолчать" президента Путина ещё до того, как у него появится шанс предстать перед судом в Гааге. Такое мнение высказал аналитик из Оксфордского университета.

Newsweek: Путина "заставят замолчать" еще до того, как он сможет предстать перед судом в Гааге

Самые влиятельные представители российской элиты не дадут президенту Владимиру Путину выступать на трибунале в Гааге, потому что он может рассказать слишком многое. Его заставят физически замолчать до того, как такая возможность появится. Это предположение сделал доктор Влад Михненко из Оксфордского университета, являющийся экспертом по посткоммунистической трансформации Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Его слова приводит американское издание Newsweek.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России, а также уполномоченного президента по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Этот ордер юридически обязывает 123 государства-члена МУС исполнить предписание и задержать указанных лиц. Ордер касается всех членов Евросоюза, большинства африканских государств, все государства Латинской и Южной Америки кроме Кубы и Никарагуа и даже бывшую советскую республику Таджикистан. Но доктор Михненко полагает, что российский лидер не доберётся до Гааги.

Учитывая его обширные связи и то, что Путин может поведать судьям о коррупции и сомнительных сделках между Москвой и крупными западными столицами, у элиты будет много стимулов заставить его замолчать перед судом. По мнению аналитика, ордер МУС сделал президента Путина "чрезвычайно уязвимым" у себя дома. Москва не признаёт юрисдикцию МУС и не выдаёт своих граждан, но Путина могут арестовать и отправить в Гаагу, если он будет отстранён от власти.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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