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В США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

0:55
Мир

Палата представителей американского конгресса единогласно проголосовала за законопроект, который позволит лишить Китай статуса развивающийся страны в рамках международных организаций и отношений, сообщили СМИ.

В США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

Так, согласно информации, законопроект необходим, чтобы госсекретариат США "начал работать" над лишением статуса в отношении Китая.

"Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР на (статус. — Прим. ред.) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — передаёт Hill.

Каким образом Вашингтон намерен добиться таких изменений, не уточняется, как и то, как это отразится на экономики и положении Китая на мировой политической арене.

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Почему Китай для США опаснее России? / Петр Фёдоров о главном страхе Америки
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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