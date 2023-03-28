В США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

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Палата представителей американского конгресса единогласно проголосовала за законопроект, который позволит лишить Китай статуса развивающийся страны в рамках международных организаций и отношений, сообщили СМИ.

Так, согласно информации, законопроект необходим, чтобы госсекретариат США "начал работать" над лишением статуса в отношении Китая.

"Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР на (статус. — Прим. ред.) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — передаёт Hill.

Каким образом Вашингтон намерен добиться таких изменений, не уточняется, как и то, как это отразится на экономики и положении Китая на мировой политической арене.

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