NI: США окажут России большую услугу, если запретят поставки СПГ в Китай

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты окажут России большую услугу, если запретят поставки в Китай сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале, опубликованном в издании The National Interest (NI).

Отмечается, что американские законодатели уже длительное время пытаются найти способы оказать экономическое давление на Китай.

Сейчас конгресс "лихорадочно работает" над поиском таких способов, говорится в материале The National Interest (перевод "ПолитРоссия").

И одним из способов такого наказания может стать запрет на экспорт энергоресурсов из США в Китай. Подготовил соответствующий законопроект сенатор Марко Рубио, который предложил прекратить экспорт нефтепродуктов в Китай.

Законопроект Рубио большой поддержки не снискал. Однако всё может измениться после ситуации с китайским аэростатом, говорится в материале. И более того, к запрету на поставки нефти может добавиться и запрет на поставки сжиженного природного газа.

В материале отмечается, что реализация такой стратегии станет большим подарком для России, поскольку Китай является одним из крупнейших мировых покупателей СПГ. А для американских компаний китайский рынок — традиционно один из крупнейших рынков сбыта. Например, в 2021 году Китай импортировал из США 11 миллиардов кубометров СПГ.

Понятно, что в случае прекращения поставок из США место американских компаний сразу же займёт России, говорится в материале The National Interest. И тем самым ещё более укрепит альянс, "который представляет собой растущую угрозу национальной безопасности США".

Так что Вашингтон совершит ошибку, если действительно решить остановить поставки сжиженного природного газа в Китай, говорится в материале.

Отметим, впрочем, что пока это не более чем теория. Судя по тому, что законопроект Марко Рубио был воспринят, мягко говоря, без энтузиазма, в Вашингтоне отлично понимают, что прекращение поставок энергоресурсов из США едва ли станет серьёзным ударом для экономики Китая. А вот то, что отношения между двумя странами станут хуже, очевидно.

Россия за последние несколько лет значительно увеличила поставки энергоресурсов в Китай. А в январе этого года наша страна заняла первое место по объёмам поставок природного газа в соседнее государство.

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