Испания резко нарастила закупки газа в РФ, несмотря на "независимость" от поставок из России

В прошлом году Испания увеличила импорт газа из России на 45 процентов по сравнению с 2021 годом. Причём это вполне официальные данные, от испанской энергетической компании Enagas.

Согласно этой информации, Испания нарастила импорт российского газа с 37027 гигаватт-часов (ГВт.ч) в 2021 году до 53859 ГВт. ч в 2022 году.

Опередили Россию только три государства, которые традиционно являются ведущими поставщиками природного газа в Испанию. Из США прибыло 128749 ГВт. ч (28,8% от общего объема), из Алжира — 106399 ГВт. ч (23,8%), из Нигерии — 61904 ГВт. ч (13,9%). В целом с января по декабрь 2022 года импорт природного газа королевством достиг 446550 ГВт. ч, сообщает агентство "Прайм".

Ранее в Мадриде неоднократно подчёркивали, что не зависят от поставок из России. Стоит заметить, что речь идёт о поставках сжиженного природного газа (СПГ), газопроводов из России в Испанию не существует.

Надо также сказать, что испанские власти пытаются извлечь выгоду из ситуации с поставками природного газа в Европу, позиционируя свою страну как крупный хаб, который способен помочь в разрешении европейского энергетического кризиса.

Проблема, однако, в том, что для увеличения поставок газа из Испании в другие страны необходимо построить газопроводы. В первую очередь, во Францию. А это требует довольно больших инвестиций.

Впрочем, в Париже готовы поддержать строительство газопровода, хотя по-прежнему неясно, когда такой проект может быть реализован.

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