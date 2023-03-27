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В погоне за острыми ощущениями: американец открыл дверь самолёта

0:51
Мир

Неадекватное поведение пассажира рейса Лос-Анджелес-Сиэтл чуть было не привело к трагедии. Буквально за несколько секунд до взлёта мужчина открыл дверь самолета.

В погоне за острыми ощущениями: американец открыл дверь самолёта

По словам других пассажиров, лайнер набирал скорость, но буквально за несколько минут до взлёта мужчина с бородой встал со своего места, подошёл к двери и открыл её, опустив рычаг. Несмотря на попытки стюардесс остановить его, пассажир смог даже развернуть трап, сообщает Daily Mail.

 Задержавшие возмутителя спокойствия полицейские отправили его на психиатрическое освидетельствование.

Напомним, что в 2021 году похожий случай произошёл в аэропорту Аризоны, мужчина открыл люк в хвостовой части самолета и выпрыгнул на взлётную полосу.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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