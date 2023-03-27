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Читатели Haber7 пришли в восторг от "ядерного хода" Путина в Белоруссии

1:11
Мир

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Руководство Североатлантического альянса назвало это решение "безответственным", а Европа пригрозила очередным пакетом санкций. Однако читатели турецкого издания Haber7 поддержали российского лидера и подчеркнули, что страны коллективного Запада понимают только такой язык.

Читатели Haber7 пришли в восторг от "ядерного хода" Путина в Белоруссии

Один из комментаторов отметил, что США размещают химоружие и атомные бомбы там, где пожалеют, но выступают против действий России.

"Это вообще неслыханно. Россия поступает совершенно правильно в этом вопросе. США будут знать своё место", — указал он.

Другой читатель предложил Путину создать военную базу с ядерными боеголовками в Мексике или Венесуэле, а третий пользователь Сети призвал российского президента нанести удар по Берлину.

"Браво, президент. Путин прав, так держать. Ты велик, вождь Путин. Достойно, брат Путин", — пишут турки.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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