IFQ: солдатам НАТО в Югославии отдавали особые приказы из-за применения обеднённого урана

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Несмотря на многочисленные убеждения лидеров стран Запада о безопасном применении снарядов с обеднённым ураном НАТО выдавало своим солдатам в Сербии и Косово определённые приказы по работе с заражённой техникой.

Военнослужащие должны были "держаться подальше" от танков и зданий, в которые попали боеприпасы. Также солдаты Североатлантического альянса были обязаны носить защитные маски при работе с такими объектами. Однако даже в этом случае солдаты находились на дистанции 500 метров от места.

"Вдыхание нерастворимых частиц урановой пыли в долгосрочной перспективе связано с последствиями для здоровья, включая рак", — сообщается в материале IL Fatto Quotidiano (IFQ).

В публикации отмечается, что в результате применения обеднённого урана местная вода и продукты становятся непригодными к употреблению. Учёные подчеркнули, что основная проблема вещества состоит не в радиоактивности, а в химической токсичности.

"Если стрелять снарядами с обеднённым ураном с воздуха на Украине, всё закончится как в Сербии", — сделали вывод итальянские журналисты.