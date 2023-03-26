Симоньян раскритиковала мирный план Китая: Где остаются русские регионы

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Маргарита Симоньян объяснила, в чём заключается недостаток китайского мирного плана.

Глава RT признала, что с мирным планом Китая трудно не согласиться. Но при этом журналистка отметила, что в предложенном Китаем документе есть некоторые неопределённости.

Ранее Маргариту Симоньян насторожили массовые отпуска военнослужащих ВСУ, которые могут свидетельствовать о скором контрнаступлении ВСУ.

"В этом плане нет ответа на вопрос, о котором, собственно, сыр-бор: где остаются русские регионы, которые сейчас, с точки зрения украинской поддержки западного мира, принадлежат Украине", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.