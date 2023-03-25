Кулеба: из-за "ордера на арест" Путина МУС в Гааге может развалиться

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Если "ордером на арест" президента России Владимира Путина будут пренебрегать, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге может развалиться. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с украинским журналистом.

Дипломат считает, что сейчас начнётся большое закулисное сражение за уважение к Римскому уставу. И вопрос, по его словам, тут даже не в Украине или Путине, а в том, что МУС развалит откровенное пренебрежение вынесенным решением суда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не идёт на мирные переговоры с Россией как раз из-за "ордера на арест" Путина.