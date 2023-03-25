Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Садальский напомнил сбывшееся пророчество Джуны о российских олигархах
Поляки потребовали выгнать украинцев из страны: "Сволочь плюёт нам в лицо"
Bloomberg: Россия отказалась от наступления и сосредоточится на мобилизации 400 тысяч солдат
Советник Пушилина Гагин: Киев проводит на востоке Украины "чудовищную" мобилизацию
"Ъ": Украина вдвое повышает тариф на транзит российской нефти для Чехии, Словакии и Венгрии
Зеленский: Украина не идёт на мирные переговоры с Россией из-за ордера на "арест" Путина
Yomiuri: Зеленский пожаловался на нехватку оружия и снарядов для контрнаступления
Иран пригрозил США ответным ударом после атаки на объекты в Сирии: Предупреждаем американского врага
Концепт Kia EV5 показан в Китае, еще один громоздкий CUV поступит в продажу в этом году

Кулеба: из-за "ордера на арест" Путина МУС в Гааге может развалиться

0:42
Мир

Если "ордером на арест" президента России Владимира Путина будут пренебрегать, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге может развалиться. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с украинским журналистом.

Кулеба: из-за "ордера на арест" Путина МУС в Гааге может развалиться

Дипломат считает, что сейчас начнётся большое закулисное сражение за уважение к Римскому уставу. И вопрос, по его словам, тут даже не в Украине или Путине, а в том, что МУС развалит откровенное пренебрежение вынесенным решением суда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не идёт на мирные переговоры с Россией как раз из-за "ордера на арест" Путина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РИА "Новости" назвало патриотов среди деятелей культуры РФ

Звёзды дают концерты для раненых бойцов и участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.

РИА "Новости" опубликовало список деятелей культуры РФ, поддержавших СВО на Украине
Дмитрий Медведев впервые обозначил границы Украины, которые устроят Россию
Медведев обозначил границы Украины, которые устроят Россию
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Появились подробности боя капитана Ивана Реховского летом 2022 года
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Актриса Яна Поплавская раскритиковала сбежавших из РФ Козловского и Акиньшину
Врач Авербах спрогнозировал печальные последствия, если срочно не спасти печень Костомарову
Сеть "Леруа Мерлен" уходит из России по-английски — все гипермаркеты продолжат работать
Сеть "Леруа Мерлен" уходит из России по-английски — все гипермаркеты продолжат работать
Последние материалы
Кулеба: из-за "ордера на арест" Путина МУС в Гааге может развалиться
"Ъ": Украина вдвое повышает тариф на транзит российской нефти для Чехии, Словакии и Венгрии
Зеленский: Украина не идёт на мирные переговоры с Россией из-за ордера на "арест" Путина
У щенков прорезываются зубы: что нужно знать хозяевам
Yomiuri: Зеленский пожаловался на нехватку оружия и снарядов для контрнаступления
Некогда популярная Lada — теперь редкость в Англии, но она имеет культовый статус
Иран пригрозил США ответным ударом после атаки на объекты в Сирии: Предупреждаем американского врага
Концепт Kia EV5 показан в Китае, еще один громоздкий CUV поступит в продажу в этом году
Genesis остается открытым для запуска небольшого электромобиля
Производство Chevrolet Camaro официально прекратится после 2024 модельного года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников