Если "ордером на арест" президента России Владимира Путина будут пренебрегать, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге может развалиться. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с украинским журналистом.
Дипломат считает, что сейчас начнётся большое закулисное сражение за уважение к Римскому уставу. И вопрос, по его словам, тут даже не в Украине или Путине, а в том, что МУС развалит откровенное пренебрежение вынесенным решением суда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не идёт на мирные переговоры с Россией как раз из-за "ордера на арест" Путина.
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