Захарова: Британия, пообещавшая передать Киеву снаряды с ураном, не будет очищать заражённую украинскую землю

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Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о губительных последствиях для окружающей среды, к которым приведёт применение снарядов с обеднённым ураном, которые Британия пообещала передать Украине.

По словам Захаровой, кроме опасности для здоровья и жизни людей, от таких снарядов страдает окружающая среда. В частности, почва, заражённая ураном, сохраняет радиоактивные вещества десятилетиями.

"Это процесс, который длится десятилетиями, и, я напомню, он требует знаний, огромных средств, вложений, и так далее. Кто этим будет заниматься? Британцы? Конечно, нет! Они никогда этим не занимались", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон намерен поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном.