Россия всегда будет оставаться для европейского континента важной страной. Такое мнение высказал глава австрийского МИДа.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что какие бы события ни происходили сейчас в Европе, Россия для этого континента всегда будет оставаться важной страной, и думать иначе было бы большим заблуждением. Неправильно считать, что России больше не будет, и "теперь можно разойтись во всех сферах", забыв про её существование. Об этом Шалленберг сообщил агентству Reuters.
"Хотя Австрия и ослабит связи с Россией, это не может произойти за одну ночь, — подчеркнул министр. — Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Россия останется нашим самым большим соседом и второй по величине ядерной державой в мире".
Позиционирующая себя в качестве моста между Востоком и Западом Австрия уже давно превратила Вену в магнит для российских денег. Страна по-прежнему импортирует российский газ, хотя и стремится сократить его объёмы в ближайшие годы. Некоторые австрийские официальные лица питают надежды на быстрое завершение СВО и возвращение к более нормальным отношениям с Россией, как говорят источники Reuters. Шалленберг сделал свои комментарии после того, как в начале этого года санкционный орган США начал расследование в отношении Raiffeisen Bank в связи с его бизнесом в России.
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