Глава австрийского МИД Шалленберг: Россия всегда будет оставаться важной для Европы

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия всегда будет оставаться для европейского континента важной страной. Такое мнение высказал глава австрийского МИДа.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что какие бы события ни происходили сейчас в Европе, Россия для этого континента всегда будет оставаться важной страной, и думать иначе было бы большим заблуждением. Неправильно считать, что России больше не будет, и "теперь можно разойтись во всех сферах", забыв про её существование. Об этом Шалленберг сообщил агентству Reuters.

"Хотя Австрия и ослабит связи с Россией, это не может произойти за одну ночь, — подчеркнул министр. — Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Россия останется нашим самым большим соседом и второй по величине ядерной державой в мире".

Позиционирующая себя в качестве моста между Востоком и Западом Австрия уже давно превратила Вену в магнит для российских денег. Страна по-прежнему импортирует российский газ, хотя и стремится сократить его объёмы в ближайшие годы. Некоторые австрийские официальные лица питают надежды на быстрое завершение СВО и возвращение к более нормальным отношениям с Россией, как говорят источники Reuters. Шалленберг сделал свои комментарии после того, как в начале этого года санкционный орган США начал расследование в отношении Raiffeisen Bank в связи с его бизнесом в России.