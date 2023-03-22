Стив Бейнон заявил, что ВС США готовятся к противостоянию с Россией, создавая постоянный гарнизон в Польше

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Американский журналист Стив Бейнон отмечает, что появление постоянного гарнизона армии США в Польше является важным событием, подчёркивающим ключевую роль страны в поддержке Украины и борьбе с "российской агрессией" при помощи НАТО. Это событие ознаменовало значимый шаг в укреплении безопасности региона. Однако эксперт указывает, что такой ход Вашингтона может натолкнуть Россию на провокации и усугубление напряжённости в регионе.

Эксперт напомнил, что с 2020 года V-корпус армии США, который имеет штаб-квартиру в Форт-Ноксе (штат Кентукки), был размещён в оперативном пункте Кэмп-Костюшко в Познани в Польше для управления логистикой, расширяющейся миссии Пентагона в регионе. Это было сделано для укрепления рубежей НАТО. Президент Джо Байден в 2022 году способствовал тому, чтобы размещение корпуса стало постоянным.

На данный момент в Познани постоянно находятся только два американских военных: сержант действующей службы и сержант первого класса армейского резерва. Остальные 200 солдат, размещённых в лагере Кэмп-Костюшко, до сих пор несут службу на ротационной основе, отмечает журналист в статье Military.com.

Как отмечает Бейнон, на территории Польши общее число военных США составляет около 10 тысяч человек, которые занимаются противодействием потенциальной российской агрессии. Поэтому создание постоянного гарнизона армии США в республике может свидетельствовать о готовности Вашингтона продолжать противостоять России.