Американский лидер Джо Байден неожиданно признался, что ему страшно находиться в стенах Белого дома, поэтому он так часто допускает оговорки.
Во время выступления перед учёными президент США попытался процитировать поэта Ричарда Бланко, однако в какой-то момент стал путать слова.
"Простите, давайте я начну сначала. Мне страшно здесь находиться", — сказал Байден на церемонии награждения научных сотрудников за достижения в сфере гуманитарных наук и искусства.
Признание американского лидера рассмешило собравшихся в Белом доме гостей.
Видеозаписи с оговорками Байдена пользуются большой популярностью в соцсетях. Так, недавно президент США пообещал "ухудшить экономическое положение" страны. При этом спустя несколько секунд он исправил свою ошибку и заявил о намерении бороться с кризисной ситуацией.
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