Байден оговорился и пообещал ухудшить экономическое положение страны

Американский лидер Джо Байден в очередной раз оговорился. Он заявил, что не позволит "улучшить" экономическую ситуацию в стране.

"Мы должны принять закон о снижении инфляции в ближайшее время. Это решение конгрессменов позволит сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения", — подчеркнул президент в ходе мероприятия в Белом доме.

При этом глава государства исправил свою ошибку и отметил, что говорил о стремлении избежать ухудшения в экономике, то есть действовать в нужном направлении.

Ранее Байден во время визита в Саудовскую Аравию оговорился и сказал, что чтит эгоизм американских военных на Ближнем Востоке.