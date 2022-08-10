Американский лидер Джо Байден в очередной раз оговорился. Он заявил, что не позволит "улучшить" экономическую ситуацию в стране.
"Мы должны принять закон о снижении инфляции в ближайшее время. Это решение конгрессменов позволит сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения", — подчеркнул президент в ходе мероприятия в Белом доме.
При этом глава государства исправил свою ошибку и отметил, что говорил о стремлении избежать ухудшения в экономике, то есть действовать в нужном направлении.
Ранее Байден во время визита в Саудовскую Аравию оговорился и сказал, что чтит эгоизм американских военных на Ближнем Востоке.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.