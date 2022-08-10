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Байден оговорился и пообещал ухудшить экономическое положение страны

Мир

Американский лидер Джо Байден в очередной раз оговорился. Он заявил, что не позволит "улучшить" экономическую ситуацию в стране.

"Мы должны принять закон о снижении инфляции в ближайшее время. Это решение конгрессменов позволит сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения", — подчеркнул президент в ходе мероприятия в Белом доме.

При этом глава государства исправил свою ошибку и отметил, что говорил о стремлении избежать ухудшения в экономике, то есть действовать в нужном направлении.

Ранее Байден во время визита в Саудовскую Аравию оговорился и сказал, что чтит эгоизм американских военных на Ближнем Востоке.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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