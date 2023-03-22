Крепкий союз Москвы и Пекина более опасен для Североатлантического альянса, чем специальная военная операция (СВО) России на Украине. Такое мнение выразил экс-советник по нацбезопасности администрации бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
Он напомнил, что власти КНР и РФ создают "альянс без границ". По его словам, обе стороны достаточно серьёзно настроены на развитие партнёрских отношений в разных сферах.
"И в этом заключается настоящая проблема для Запада независимо от того, что случится на Украине", — подчеркнул Болтон в беседе с журналистом The Telegraph.
Экс-советник Трампа не исключил присоединения Ирана и Северной Кореи к союзу России и Китая. Он призвал западных лидеров подготовиться к возможным проблемам на мировой арене.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, который находится с государственным визитом в Москве, пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Китай в этом году.
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